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Марадона: Жозе Моуринью лучший тренер в мире

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высоко оценил профессионализм главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

"Я хотел бы тренировать в Испании, но это должен быть долгосрочный проект. Как тренеру мне нужно многому научиться, и поэтому я думаю, что поеду в Манчестер к Моуринью, чтобы узнать многое у него. Он лучший тренер мира", — сказал Марадона.

В сентябре Марадона возглавил мексиканский "Дорадос". На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице национального чемпионата.

Marca
Теги: Марадона Моуринью
Сегодня, 09:45
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