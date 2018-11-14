Марадона: Жозе Моуринью лучший тренер в мире

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высоко оценил профессионализм главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью."Я хотел бы тренировать в Испании, но это должен быть долгосрочный проект. Как тренеру мне нужно многому научиться, и поэтому я думаю, что поеду в Манчестер к Моуринью, чтобы узнать многое у него. Он лучший тренер мира", — сказал Марадона.В сентябре Марадона возглавил мексиканский "Дорадос". На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице национального чемпионата.