"Ливерпуль" готов заплатить рекордную для клуба сумму за форварда "Барселоны"

"Ливерпуль" зимой может побить трансферный рекорд клуба.Мерсисайдцы заинтересованы в приобретении нападающего "Барселоны" и сборной Франции Усмана Дембеле и готовы выложить за 21-летнего игрока 98 млн евро.Действующий рекорд "Ливерпуля" – 86 млн евро, которые были заплачены "Саутгемптону" за Вирджила ван Дейка.Напомним, французский форвард перебрался в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской "Боруссии".