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"Ливерпуль" готов заплатить рекордную для клуба сумму за форварда "Барселоны"

"Ливерпуль" зимой может побить трансферный рекорд клуба.

Мерсисайдцы заинтересованы в приобретении нападающего "Барселоны" и сборной Франции Усмана Дембеле и готовы выложить за 21-летнего игрока 98 млн евро.

Действующий рекорд "Ливерпуля" – 86 млн евро, которые были заплачены "Саутгемптону" за Вирджила ван Дейка.

Напомним, французский форвард перебрался в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской "Боруссии".

The Sun
Теги: Ливерпуль Дембеле Барселона
Сегодня, 11:12
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
ЦСКА
Да они Суареса отдали в "Барсу" за 70. Неужто Дембеле круче?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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