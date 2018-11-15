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Бывший тренер "Барселоны" возглавил сборную Мексики

Аргентинский специалист Херардо Мартино согласовал 4-летний контракт с со сборной Мексикой.

Общая сумма контракта составит 8.8 млн долларов. 55-летний тренер возглавит сборную Мексики по окончании сезона американской МЛС, где он работает во главе "Атланта Юнайтед".

Мартино известен по работе с "Барселоной", а также со сборными Аргентины и Парагвая.

Univision
Теги: Барселона Сборная Мексики
Сегодня, 09:38
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