Бывший тренер "Барселоны" возглавил сборную Мексики

Аргентинский специалист Херардо Мартино согласовал 4-летний контракт с со сборной Мексикой.Общая сумма контракта составит 8.8 млн долларов. 55-летний тренер возглавит сборную Мексики по окончании сезона американской МЛС, где он работает во главе "Атланта Юнайтед".Мартино известен по работе с "Барселоной", а также со сборными Аргентины и Парагвая.