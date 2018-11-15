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Уэйн Руни в своем прощальном матче за сборную Англии выведет команду на поле с капитанской повязкой

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни станет капитаном команды в прощальном матче за сборную Англии.

Легендарный нападающий проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".

Ранее Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS.

Sky Sports
Теги: Руни Сборная Англии
Сегодня, 10:44
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