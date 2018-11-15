Уэйн Руни в своем прощальном матче за сборную Англии выведет команду на поле с капитанской повязкой

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни станет капитаном команды в прощальном матче за сборную Англии.Легендарный нападающий проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".Ранее Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS.