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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уэйн Руни в своем прощальном матче за сборную Англии выведет команду на поле с капитанской повязкой
Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни станет капитаном команды в прощальном матче за сборную Англии.
Легендарный нападающий проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".
Ранее Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS.
Sky Sports
Легендарный нападающий проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".
Ранее Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS.
Sky Sports
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