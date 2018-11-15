Диего Симеоне собирается продлить контракт с "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом.По информации Marca, специалист в случае подписания нового соглашения будет зарабатывать больше, чем нападающий мадридской команды Антуан Гризманн, который получает около €20 млн. Новый контракт позволит Симеоне стать самым высокооплачиваемым человеком в команде.Специалист работает в мадридской команде с 2011 года. Симеоне выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года.