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Польша с Крыховяком проиграла Чехии

Польша уступила Чехии в товарищеском матче - 0:1.

Товарищеский матч

Польша – Чехия 0:1

Гол: Янкто, 52

Польша: Скорупски, Кендзёра, Каминьски, Берешиньски, Беднарек, Франковски (Блашчиковски, 63), Зелиньски (Кадзиор, 69), Крыховяк, Клих, Гросицки (Мили, 78), Левандовски

Чехия: Павленка, Кадержабек, Брабец (Калас, 46), Новак, Челюстка, Павелка, Соучек (Дарида, 46), Янкто (Скалак, 66), Дочкал (Травник, 89), Выдра (Селасси, 66), Шик (Долезал, 78)

Предупреждения: Дарида, 85
Теги: Сборная Польши Сборная Чехии
Вчера, 22:26
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#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Вчера, 22:28)
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Какой позор! Одно дело, с Клозе и Подольски проиграть, другое - с Крыховяком!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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