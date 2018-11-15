Новости партнеров

"Интер" интересуется защитником "Тоттенхэма" Яном Вертонгеном

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Sky Sports.

31-летний бельгиец может перейти в итальянский клуб в начале 2019 года.

В нынешнем сезоне Вертонген провел за "шпор" 8 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Теги: Интер Тоттенхэм
Вчера, 23:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.