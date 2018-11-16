Австрия и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в матче Лиги наций.Лига наций УЕФА5 турАвстрия: Линднер, Драгович, Алаба, Ляйнер, Хинтереггер, Баумгартлингер, Кайнц (Шлагер, 46), Жуль (Янко, 82), Лацаро, Шёпф (Грегорич, 67), АрнаутовичБосния и Герцеговина: Шехич, Шуньич, Жуканович, Враньеш, Чивич, Пьянич (Гояк, 87), Вишча, Бешич, Дулевич (Крунич, 79), Сарич, ДжекоПредупреждения: Жуль, 39, Враньеш, 49, Дулевич, 77, Сарич, 88, Баумгартлингер, 88