Англия разгромила США в прощальном матче Руни

Сборная Англии обыграла США в товарищеском матче. Эта встреча стала прощальной для нападающего Уэйна Руни в составе национальной команды.Товарищеский матчЛингард, 26, Александер-Арнольд, 27, Уилсон, 77Англия: Пикфорд (Маккарти, 46), Александер-Арнольд, Чилвел (Хендерсон, 58), Кин, Данк, Делф, Санчо, Уинкс (Лофтус-Чик, 70), Алли (Дайер, 58), Лингард (Руни, 58), Уилсон (Рашфорд, 79)США: Гузан, Йедлин, Вильяфанья (Мур, 88), Миазга, Брукс, Трапп (Перри-Акоста, 70), Пулишич, Маккенни (Кент, 76), Вуд, Грин (Адамс, 62), Веа (Ллетгет, 76)