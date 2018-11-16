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Аксель Витсель: переезд в Дортмунд - лучшее решение в моей карьере

Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель рассказал, что счастлив в Дотрмунде. Витсель вернулся в Европу после полутора лет в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

"Переезд в Дортмунд - лучшее решение в моей карьере. Я никогда не играл с футболистами такого класса, как в "Боруссии". Плюс город идеально расположен. Мы с семьей живем близко от моего родного Льежа", — цитирует бельгийца Bild.
Теги: Витсель Боруссия Д
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