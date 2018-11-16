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Деян Ловрен - Рамосу: 3:2! Давай, поговори теперь. Я хорошенько врезал тебе локтем

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над сборной Испании (3:2) разнёс игроков соперника и отдельно Серхио Рамоса в трансляции из раздевалки в своём Инстаграме.

— Из всей команды только Мората поздравил нас с победой. Все остальные считают себя выше. Что ж, в таком случае наша победа вдвойне приятна. Мы себе такого не позволяли. Даже после поражения 0:6 подошли к испанцам и поздравили их с хорошей игрой. Для нас это был позор, но мы все равно это сделали и продемонстрировали, что уважаем фейр-плей.

Отдельно Ловрен обратился к Серхио Рамосу, на которого имеет зуб ещё с финала Лиги чемпионов, когда защитник "Реала" травмировал лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и столкнулся с вратарём Лорисом Кариусом.

— Передаю тебе привет. Ха-ха! 3:2! Давай, поговори теперь. Я хорошенько врезал тебе локтем, — приводит слова Ловрена Sport24.ru.
Теги: Ловрен Рамос Сборная Хорватии Сборная Испании
Сегодня, 18:30
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(4)
#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 19:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Правильно. Кормить Рамоса говном с лопаты нужно всегда, при каждом удобном случае. И продолжать травить обязательно даже когда он завершит карьеру. Пусть знает цену грязной игре.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 19:09)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
при всём отношении к рамосу. но у него 3 или 4 лч, кубок мира и европы, чемп испании. о чем ему с этим усташом говорить?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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