Украина потерпела разгромное поражение от Словакии, Русняк и Мак забили по голу

Лига наций УЕФА



5 тур



Словакия – Украина 4:1



Голы: Русняк, 6, Куцка, 26, Коноплянка, 47, Зреляк, 52, Мак, 61

В заключительном для себя матче Лиги наций сборная Украины, досрочно гарантировавшая себе победу в группе B1, крупно проиграла словакам. Те благодаря успеху догнали Чехию и теперь в очном противостоянии решат, кто отправится в Лигу С.: Дубравка, Шкртел, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Куцка (Беро, 30), Грегуш, Русняк, Мак (Стох, 69), Зреляк: Бойко, Кривцов (Пластун, 14), Бурда, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Коноплянка (Шапаренко, 64), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Борячук (Коваленко, 62): Бурда, 22, Грегуш, 49