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Украина потерпела разгромное поражение от Словакии, Русняк и Мак забили по голу

В заключительном для себя матче Лиги наций сборная Украины, досрочно гарантировавшая себе победу в группе B1, крупно проиграла словакам. Те благодаря успеху догнали Чехию и теперь в очном противостоянии решат, кто отправится в Лигу С.

Лига наций УЕФА

5 тур

Словакия – Украина 4:1

Голы: Русняк, 6, Куцка, 26, Коноплянка, 47, Зреляк, 52, Мак, 61


Словакия: Дубравка, Шкртел, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Куцка (Беро, 30), Грегуш, Русняк, Мак (Стох, 69), Зреляк

Украина: Бойко, Кривцов (Пластун, 14), Бурда, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Коноплянка (Шапаренко, 64), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Борячук (Коваленко, 62)

Предупреждения: Бурда, 22, Грегуш, 49
Теги: Сборная Украины Сборная Словакии Мак
Сегодня, 00:38
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(2)
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Шкртел ещё играет!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 00:58)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
в ногу с братьями шагаем
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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