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Уго Льорис установил рекорд сборной Франции

Голкипер сборной Франции Юго Льорис совершил 9 сэйвов во вчерашнем матче Лиги наций против Голландии (0:2).

По данным Opta, это лучший результат для вратарей французской команды за последние 10 лет.

Теги: Льорис Сборная Франции
Сегодня, 09:53
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