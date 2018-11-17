Уго Льорис установил рекорд сборной Франции

9 - Hugo Lloris a effectu? 9 arr?ts contre les Pays-Bas, un record sur un match pour un gardien de l'?quipe de France sur les 10 derni?res ann?es. Mur. #PBSFRA pic.twitter.com/gGRnsrmL1s — OptaJean (@OptaJean) November 16, 2018

Голкипер сборной Франции Юго Льорис совершил 9 сэйвов во вчерашнем матче Лиги наций против Голландии (0:2).По данным Opta, это лучший результат для вратарей французской команды за последние 10 лет.