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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лукаш Тесак: главная проблема украинского футбола - не заканчивающаяся война
Экс-защитник "Зари", "Торпедо" и тульского "Арсенала" Лукаш Тесак рассказал о периоде выступлений в чемпионате Украины.
"Главная проблема украинского футбола - не заканчивающаяся война. Из-за этого многие футболисты не хотят ехать на Украину. Но все равно у украинских клубов хорошая молодежь и сильные легионеры. С каждым годом количество украинских игроков, которых приглашают серьезные европейские клубы, увеличивается", – сказал Тесак.
Команда №1
"Главная проблема украинского футбола - не заканчивающаяся война. Из-за этого многие футболисты не хотят ехать на Украину. Но все равно у украинских клубов хорошая молодежь и сильные легионеры. С каждым годом количество украинских игроков, которых приглашают серьезные европейские клубы, увеличивается", – сказал Тесак.
Команда №1
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