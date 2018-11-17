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Лукаш Тесак: главная проблема украинского футбола - не заканчивающаяся война

Экс-защитник "Зари", "Торпедо" и тульского "Арсенала" Лукаш Тесак рассказал о периоде выступлений в чемпионате Украины.

"Главная проблема украинского футбола - не заканчивающаяся война. Из-за этого многие футболисты не хотят ехать на Украину. Но все равно у украинских клубов хорошая молодежь и сильные легионеры. С каждым годом количество украинских игроков, которых приглашают серьезные европейские клубы, увеличивается", – сказал Тесак.

Команда №1
Теги: Тесак
Сегодня, 10:42
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