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Виллаш-Боаш: возможно, я ошибся, не возглавив "ПСЖ" в 2013 году

Экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш сожалеет, что летом 2013 года отказался возглавить "ПСЖ".

"Мой первый сезон с "Тоттенхэмом" был чудесным. В апреле 2013 года мы уже строили планы предстоящий чемпионат, но я не чувствовал энтузиазма от руководства. Летом того же года меня приглашали в "ПСЖ", но я отказался из-за любви к "шпорам". Наверное, это было ошибкой", - цитирует португальского специалиста Goal.
Теги: Виллаш-Боаш Тоттенхэм ПСЖ
Сегодня, 11:22
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