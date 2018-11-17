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Болгарский голкипер Петков стал самым возрастным вратарём в истории европейских сборных

Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче.

Петков вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней.

Болгарскому вратарю не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1.

BBC
Теги: Сборная Болгарии
Сегодня, 13:44
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