Болгарский голкипер Петков стал самым возрастным вратарём в истории европейских сборных

Вратарь сборной Болгарии Георги Петков стал самым возрастным голкипером в истории европейских сборных, принявшим участие в официальном матче.Петков вышел в стартовом составе сборной Болгарии на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Кипром в возрасте 42 лет, 8 месяцев и 2 дней.Болгарскому вратарю не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1.