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Классон и Гранквист сыграют с Турцией с первых минут

Сборные Турции и Швеции объявили составы на матч группового этапа Лиги наций.

Турция: Синан Болат - Зеки Челик, Сердар Азиз, Чаглар Сеюнджю, Хасан Али - Окай Йокушлу, Дженгиз Юндер, Махмут Текдемир, Юнус Малли, Хакан Чалханоглу - Дженк Тосун.

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон - Классон, Экдаль, Ларссон, Ольссон - Берг, Юханссон.
Теги: Сборная Швеции Сборная Турции
Сегодня, 19:06
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