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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В "Монако" раскритиковали руководство Лиги 1 за отсутствие поддержки
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев недоволен поведением руководства Лиги 1 в связи с обвинениями нескольких французских клубов в финансовых махинациях.
По информации L'Equipe, Васильев участвовал в совместном заседании руководства лиги, федерации и клубов, где обсуждались опубликованные материалы расследования Football Leaks, в которых "Монако" и "Пари Сен-Жермен" обвинялись в нарушениях финансового фэйр-плей. Однако функционер подверг критике руководство Лиги 1, поскольку не увидел от организации поддержки.
Отмечается, что представители других клубов поддержали точку зрения Васильева, тогда как руководство лиги уверило, что оказывает командам необходимую помощь.
"Газета.ру"
По информации L'Equipe, Васильев участвовал в совместном заседании руководства лиги, федерации и клубов, где обсуждались опубликованные материалы расследования Football Leaks, в которых "Монако" и "Пари Сен-Жермен" обвинялись в нарушениях финансового фэйр-плей. Однако функционер подверг критике руководство Лиги 1, поскольку не увидел от организации поддержки.
Отмечается, что представители других клубов поддержали точку зрения Васильева, тогда как руководство лиги уверило, что оказывает командам необходимую помощь.
"Газета.ру"
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