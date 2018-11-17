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Турция уступила Швеции и вылетела из дивизиона B

Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций (1:0).

Лига наций УЕФА

5 тур

Турция – Швеция 0:1

Гол: Гранквист, 71 (пен).

Турция: Болат, Челик, Айхан, Сеюнджю, Калдырым (Байрам, 86), Йокушлу, Ундер, Текдемир (Кахведжи, 72), Малли (Озьякуп, 83), Чалханоглу, Тосун.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф (Хеландер, 46), Гранквист, Аугустинссон, Классон (Телин, 89), Экдаль (Свенссон, 81), Ларссон, Ольссон, Берг, Юханссон.

Предупреждения: Экдаль, 48, Гранквист, 59, Чалханоглу, 90.
Теги: Сборная Турции Сборная Швеции
Сегодня, 21:58
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(1)
#9  Сибирячок   (Сегодня, 22:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Сибирячок
Вот было время, когда я так же болел против сборной и как ты меня учил , что болеть против сборной - это бяка. Чё это ты на моей стороне баррикад оказался то?

Ты вроде болел против, потому что там спартаковцев не было. Так сказать, конебомжовская сборная. Не? Меня клубная принадлежность не волнует, а вот то что цвета России защищают гастербайтеры - очень даже.

Так я последовательно болею против и сейчас при Джикии и на Мира болел против при Самедове, Кутепове и Зобнине. У меня всё постоянно. В отличие от тебя.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Вот было время, когда я так же болел против сборной и как ты меня учил , что болеть против сборной - это бяка. Чё это ты на моей стороне баррикад оказался то?

Ты вроде болел против, потому что там спартаковцев не было. Так сказать, конебомжовская сборная. Не? Меня клубная принадлежность не волнует, а вот то что цвета России защищают гастербайтеры - очень даже.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 22:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Молодцы, теперь Бразилию-2 опустите.

спросить хочу. Вот было время, когда я так же болел против сборной и как ты меня учил , что болеть против сборной - это бяка. Чё это ты на моей стороне баррикад оказался то?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 22:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если и проползут шведов большой радости не доставят!Это сборная уродов!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Цитата: Хитрый Лис
Молодцы, теперь Бразилию-2 опустите.

Совсем оскотинился? Одно дело забить куй на сборную и не болеть за неё, другое болеть против, желать поражения... Лепха коровья, помню, так же делал. Ну вы с ним одного поля ягоды...

Чёт я не понял твоего обучения кому за кого болеть. Давай я тебя гнобить за Локо буду.
Запомни, НИКТО и НИКОГДА не обязан болеть с тобой заодно. Хоть это Локо, хоть сборная.

Откуда такие берутся?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:18)
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Совсем оскотинился? Одно дело забить куй на сборную и не болеть за неё, другое болеть против, желать поражения...

Это вы оскотинились, Иваны-родства-непомнящие. Это не сборная России, это урод, мутант, кошмарный выблядок Мутко и Стаса. И я не вижу ни одной причины не болеть против.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 22:15)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
Молодцы, теперь Бразилию-2 опустите.

Совсем оскотинился? Одно дело забить куй на сборную и не болеть за неё, другое болеть против, желать поражения... Лепха коровья, помню, так же делал. Ну вы с ним одного поля ягоды...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:06)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы, теперь Бразилию-2 опустите.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Может это и к лучшему, выявим кто есть кто в очном поединке.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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