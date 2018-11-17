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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Турция уступила Швеции и вылетела из дивизиона B
Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций (1:0).
Лига наций УЕФА
5 тур
Турция – Швеция 0:1
Гол: Гранквист, 71 (пен).
Турция: Болат, Челик, Айхан, Сеюнджю, Калдырым (Байрам, 86), Йокушлу, Ундер, Текдемир (Кахведжи, 72), Малли (Озьякуп, 83), Чалханоглу, Тосун.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф (Хеландер, 46), Гранквист, Аугустинссон, Классон (Телин, 89), Экдаль (Свенссон, 81), Ларссон, Ольссон, Берг, Юханссон.
Предупреждения: Экдаль, 48, Гранквист, 59, Чалханоглу, 90.
Лига наций УЕФА
5 тур
Турция – Швеция 0:1
Гол: Гранквист, 71 (пен).
Турция: Болат, Челик, Айхан, Сеюнджю, Калдырым (Байрам, 86), Йокушлу, Ундер, Текдемир (Кахведжи, 72), Малли (Озьякуп, 83), Чалханоглу, Тосун.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф (Хеландер, 46), Гранквист, Аугустинссон, Классон (Телин, 89), Экдаль (Свенссон, 81), Ларссон, Ольссон, Берг, Юханссон.
Предупреждения: Экдаль, 48, Гранквист, 59, Чалханоглу, 90.
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