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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Наполи", передает Tuttosport.
Трансферная стоимость Кавани составляет 60 миллионов евро.
Напомним, что уругвайский форвард уже выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год.
В текущем сезоне Кавани провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Трансферная стоимость Кавани составляет 60 миллионов евро.
Напомним, что уругвайский форвард уже выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год.
В текущем сезоне Кавани провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
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