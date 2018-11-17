"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Наполи", передает Tuttosport.Трансферная стоимость Кавани составляет 60 миллионов евро.Напомним, что уругвайский форвард уже выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год.В текущем сезоне Кавани провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.