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Мирча Луческу: трудно создать команду из молодых игроков

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги матча со сборной Швеции (0:1) в Лиге наций.

"Были стопроцентные моменты в первом тайме, но нам не повезло. У нас трем игрокам 21 год. Мы пытаемся куда-то добраться. Трудно создать команду из молодых игроков. Мы играли против команды из 30-летних футболистов. Этот матч станет уроком для нас. Нужна конкуренция между игроками. Но они не играют даже в своих собственных командах. Но я все же верю, что создам хорошую команду", - цитирует Луческу Fanatik.
Теги: Луческу Сборная Турции Сборная Швеции
Сегодня, 10:44
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#3  Kostik   (Сегодня, 11:14)
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Толку от него никакого
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:02)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это провал
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  GS  Москва (Сегодня, 10:47)
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трудно создать команду из молодых игроков, если они не немцы.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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