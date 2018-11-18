Мирча Луческу: трудно создать команду из молодых игроков

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги матча со сборной Швеции (0:1) в Лиге наций."Были стопроцентные моменты в первом тайме, но нам не повезло. У нас трем игрокам 21 год. Мы пытаемся куда-то добраться. Трудно создать команду из молодых игроков. Мы играли против команды из 30-летних футболистов. Этот матч станет уроком для нас. Нужна конкуренция между игроками. Но они не играют даже в своих собственных командах. Но я все же верю, что создам хорошую команду", - цитирует Луческу Fanatik.