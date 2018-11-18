Новости партнеров

Сами Хедира получил новую травму

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил новую травму, информирует AFP.

Футболист подвернул ногу на тренировке и повредил голеностоп. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление.

В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в пяти матчах серии А, забив один мяч.
Теги: Хедира Ювентус
Сегодня, 12:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.