Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил новую травму, информирует AFP.Футболист подвернул ногу на тренировке и повредил голеностоп. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление.В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в пяти матчах серии А, забив один мяч.