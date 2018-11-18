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Уго Льорис: обидно, что в Лиге наций теперь от нас ничего не зависит

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о матче Лиги наций против команды Нидерландов (0:2).

"Мы знали, чего ждать, знали уровень соперника - они показали его в матчах против Германии и Бельгии. Обидно, что теперь от нас ничего не зависит", - приводит слова Льориса Goal.com.

Сборная Нидерландов набрала 6 очков и занимает вторую строчку. Франция с 7 очками возглавляет таблицу.
Теги: Льорис Сборная Франции
Сегодня, 13:25
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