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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Голевая передача Влашича не помогла Хорватии избежать поражения от Англии
Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией в матче группового турнира Лиги наций (2:1). У хорватов голом отметился нападающий Андрей Крамарич, а голевую передачу ему отдал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Сборная Англии заняла первое место в группе 4 высшего дивизиона Лиги наций и сыграет в полуфинале этого турнира. Хорватия вылетела в дивизион B.
Лига наций УЕФА
5 тур
Англия – Хорватия 2:1
Гол: Лингард, 71, Кейн, 86 - Крамарич, 58
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гомес, Чилвел, Делф (Санчо, 73), Баркли (Алли, 64), Дайер, Кейн, Стерлинг, Рашфорд (Лингард, 73)
Хорватия: Калинич, Вида, Ловрен, Врсалько (Милич, 28), Едвай, Модрич, Перишич, Брозович, Влашич (Рог, 80), Крамарич, Ребич (Брекало, 46)
Предупреждения: Баркли, 26, Едвай, 67, Брозович, 67, Ловрен, 89
Сборная Англии заняла первое место в группе 4 высшего дивизиона Лиги наций и сыграет в полуфинале этого турнира. Хорватия вылетела в дивизион B.
Лига наций УЕФА
5 тур
Англия – Хорватия 2:1
Гол: Лингард, 71, Кейн, 86 - Крамарич, 58
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гомес, Чилвел, Делф (Санчо, 73), Баркли (Алли, 64), Дайер, Кейн, Стерлинг, Рашфорд (Лингард, 73)
Хорватия: Калинич, Вида, Ловрен, Врсалько (Милич, 28), Едвай, Модрич, Перишич, Брозович, Влашич (Рог, 80), Крамарич, Ребич (Брекало, 46)
Предупреждения: Баркли, 26, Едвай, 67, Брозович, 67, Ловрен, 89
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