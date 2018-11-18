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Голевая передача Влашича не помогла Хорватии избежать поражения от Англии

Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией в матче группового турнира Лиги наций (2:1). У хорватов голом отметился нападающий Андрей Крамарич, а голевую передачу ему отдал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Сборная Англии заняла первое место в группе 4 высшего дивизиона Лиги наций и сыграет в полуфинале этого турнира. Хорватия вылетела в дивизион B.

Лига наций УЕФА

5 тур

Англия – Хорватия 2:1

Гол: Лингард, 71, Кейн, 86 - Крамарич, 58

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гомес, Чилвел, Делф (Санчо, 73), Баркли (Алли, 64), Дайер, Кейн, Стерлинг, Рашфорд (Лингард, 73)

Хорватия: Калинич, Вида, Ловрен, Врсалько (Милич, 28), Едвай, Модрич, Перишич, Брозович, Влашич (Рог, 80), Крамарич, Ребич (Брекало, 46)

Предупреждения: Баркли, 26, Едвай, 67, Брозович, 67, Ловрен, 89
Теги: Влашич Сборная Хорватии Сборная Англии
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