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Тим Кэйхилл проведет прощальный матч за сборную Австралии против Ливана

38-летний нападающий Тим Кэйхилл в матче против Ливана проведет свою последнюю игру за национальную команду.

Всего за Австралию с 2004 по 2018 год Кэйхилл отыграл 107 матчей и забил рекордные 50 голов.

Встреча состоится в Сиднее 20 ноября.
Теги: Кэйхилл Сборная Австралии
Сегодня, 21:43
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