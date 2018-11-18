Тим Кэйхилл проведет прощальный матч за сборную Австралии против Ливана

38-летний нападающий Тим Кэйхилл в матче против Ливана проведет свою последнюю игру за национальную команду.Всего за Австралию с 2004 по 2018 год Кэйхилл отыграл 107 матчей и забил рекордные 50 голов.Встреча состоится в Сиднее 20 ноября.