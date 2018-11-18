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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
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Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Белоруссия выиграла группу и вышла в Лигу наций C
Сборная Белоруссии обыграла Сан-Марино в заключительном туре группового турнира Лиги наций D - 2:0.
Белоруссия заняла первое место в группе.
Группа 2
Сан-Марино - Белоруссия - 0:2
Голы: Драгун, 8 (0:1). Сарока, 52 (0:2).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Витайоли, М.Баттистини, Гасперони (Томассини, 61), Ринальди, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Хирш (Чезарини, 89), Нанни (М.Гьярди, 62).
Белоруссия: Черник, Политевич, Шитов, Мартынович, Поляков, Глеб (Путило, 69), Стасевич, Драгун, Маевский (Кисляк, 79), Сарока, Савицкий (Скавыш, 65).
Предупреждения: М.Баттистини, 33. Томассини, 77.
Белоруссия заняла первое место в группе.
Группа 2
Сан-Марино - Белоруссия - 0:2
Голы: Драгун, 8 (0:1). Сарока, 52 (0:2).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Витайоли, М.Баттистини, Гасперони (Томассини, 61), Ринальди, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Хирш (Чезарини, 89), Нанни (М.Гьярди, 62).
Белоруссия: Черник, Политевич, Шитов, Мартынович, Поляков, Глеб (Путило, 69), Стасевич, Драгун, Маевский (Кисляк, 79), Сарока, Савицкий (Скавыш, 65).
Предупреждения: М.Баттистини, 33. Томассини, 77.
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