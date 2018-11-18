"Ювентус" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном

"Ювентус" может купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, передает calciomercato.Контракт 26-летнего датчанина со "шпорами" истекает в 2020 году.Трансферная стоимость хавбека составляет 80 миллионов евро.