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"Ювентус" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном

"Ювентус" может купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, передает calciomercato.

Контракт 26-летнего датчанина со "шпорами" истекает в 2020 году.

Трансферная стоимость хавбека составляет 80 миллионов евро.
Теги: Эриксон Ювентус Тоттенхэм
Сегодня, 22:46
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