Марадона порадовал фанатов танцем в раздевалке "Дорадос де Синалоа"

? Sigue el sue?o de Dorados de Sinaloa

? Maradona ya est? en semifinales pic.twitter.com/UI0cxbqaLQ — AS (@diarioas) November 18, 2018

Главный тренер мексиканского "Дорадос де Синалоа" Диего Марадона отправздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас".Легенда мирового футбола исполнил зажигательный танец в честь выигрыша со счетом 1:0Таким образом, мексиканский клуб вышел в полуфинал плей-офф Ассенсо МХ — второго дивизиона чемпионата Мексики.