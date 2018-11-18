Новости партнеров

Марадона порадовал фанатов танцем в раздевалке "Дорадос де Синалоа"

Главный тренер мексиканского "Дорадос де Синалоа" Диего Марадона отправздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас".

Легенда мирового футбола исполнил зажигательный танец в честь выигрыша со счетом 1:0

Таким образом, мексиканский клуб вышел в полуфинал плей-офф Ассенсо МХ — второго дивизиона чемпионата Мексики.

Теги: Марадона
Вчера, 23:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.