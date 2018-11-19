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Маурицио Сарри: какой в футболе смысл, если нет веселья?

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился мнением о современном футболе.

"Когда я был игроком мне нравилось тренироваться, нравилось быть частью команды. У меня был настоящий вкус к работе, матчи были больше похожи на страдание из-за того, в какой футбол тогда играли.

Как защитник я должен был останавливать соперников, но первое время хотел веселиться. Я думаю, что сейчас всё то же самое, иначе это было бы только работой. Какой смысл в футболе, если нет веселья?

Современный футбол превыше всего ставит результат, но в последние несколько лет тенденция меняется, появилась тяга к более развлекательной игре", — цитирует итальянского специалиста официальный сайт "Челси".
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 10:53
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