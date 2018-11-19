Маттео Дармиан может перейти в "Наполи"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Наполи", утверждает Il Mattino.В приобретении Дармиана лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Трансферная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.В текущем сезоне Дармиан провел 1 матч за "МЮ" в чемпионате Англии.