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Маттео Дармиан может перейти в "Наполи"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Наполи", утверждает Il Mattino.

В приобретении Дармиана лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Трансферная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Дармиан провел 1 матч за "МЮ" в чемпионате Англии.
Теги: Дармиан Наполи Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:42
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