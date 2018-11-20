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The Times: "Ювентус" зимой попытается приобрести Рэшфорда

"Ювентус" интересуется форвардом "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

Скауты туринского клуба включили 21-летнего нападающего в список главных зимних трансферных целей.

В текущем сезоне Рэшфорд всего пять раз выходил на поле в стартовом составе "Юнайтед" в АПЛ. В общей сложности он провел в чемпионате девять матчей и забил два гола.

The Times
Теги: Ювентус Манчестер Юнайтед Рэшфорд
Сегодня, 12:14
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