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Агент Ибрагимовича провел переговоры с итальянским клубом

Агент нападающего клуба MLS "Лос-Анджелес Гэсакси" Златана Ибрагимовича Мино Райола провел переговоры с "Миланом".

Отмечается, что представители итальянского клуба общались с агентом около четырех часов.

В нынешнем сезоне MLS 37-летний форвард принял участие в 27 матчах, в которых забил 22 мяча. По итогам регулярного чемпионата швед был признан лучшим футболистом.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 17:04
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