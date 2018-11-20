Агент Ибрагимовича провел переговоры с итальянским клубом

Агент нападающего клуба MLS "Лос-Анджелес Гэсакси" Златана Ибрагимовича Мино Райола провел переговоры с "Миланом".Отмечается, что представители итальянского клуба общались с агентом около четырех часов.В нынешнем сезоне MLS 37-летний форвард принял участие в 27 матчах, в которых забил 22 мяча. По итогам регулярного чемпионата швед был признан лучшим футболистом.