"Реал" хочет продлить контракт с Навасом

Вратарь "Реала" Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.Руководство сливочных заинтересовано в этом и предложило костариканцу новый договор, рассчитанный до лета 2021 года.Как сообщает ABC, если Навас подпишет новый контракт, то его зарплата возрастет с 4 до 5 млн евро в год. Действующий договор истекает летом 2020 года. В декабре вратарю исполнится 32 года.В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 7 официальных матчах за "Реал" и пропустил 7 голов.