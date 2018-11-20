Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.Скауты каталонского клуба внимательно следят за игрой 20-летнего перспективного сербского форварда, который забил девять мячей в девяти матчах в нынешнем сезоне в бундеслиге, а также три мяча в четырех матчах Лиги Европы.