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Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович может стать игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

Скауты каталонского клуба внимательно следят за игрой 20-летнего перспективного сербского форварда, который забил девять мячей в девяти матчах в нынешнем сезоне в бундеслиге, а также три мяча в четырех матчах Лиги Европы.
Теги: Барселона Айнтрахт Трансферы
Вчера, 21:39
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