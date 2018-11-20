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Турция и Украина сыграли вничью

Сборные Турции и Украины сыграли вничью в контрольном матче.

Товарищеский матч

Турция – Украина 0:0

Турция: Болат, Айхан (Эрсой, 54), Сёюнджю, Мюльдюр (Демирал, 85), Йокушлу, Озьякуп (Тосун, 46), Кавечи (Кара, 89), Малли (Топал, 74), Ундер, Байрам, Унал (Гюрлер, 46)

Украина: Лунин, Пластун, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Макаренко (Буяльский, 83), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 46), Цыганков (Швед, 77), Коноплянка (Болбат, 64), Коваленко (Борячук, 85)

Предупреждения: Шапаренко, 36, Кавечи, 48, Байрам, 62, Швед, 88
Теги: Сборная Турции Сборная Украины
Вчера, 22:33
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