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"Наполи" хочет подписать нападающего "Барселоны" Мунира

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может перейти в "Наполи".

Как утверждает Corriere dello Sport, неаполитанский клуб рассчитывает подписать 23-летнего испанца следующим летом на правах свободного агента.

"Барселона" не собирается продлевать контракт с Муниром. "Наполи" же хочет укрепить линию атаки: игрок обойдется неаполитанцам в 12 миллионов евро, согласно данным transfermarkt.

В текущем сезоне Мунир провел 8 матчей за "Барселону", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Наполи Барселона
Вчера, 23:39
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