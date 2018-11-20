"Наполи" хочет подписать нападающего "Барселоны" Мунира

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может перейти в "Наполи".Как утверждает Corriere dello Sport, неаполитанский клуб рассчитывает подписать 23-летнего испанца следующим летом на правах свободного агента."Барселона" не собирается продлевать контракт с Муниром. "Наполи" же хочет укрепить линию атаки: игрок обойдется неаполитанцам в 12 миллионов евро, согласно данным transfermarkt.В текущем сезоне Мунир провел 8 матчей за "Барселону", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.