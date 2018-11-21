Neymar s'est bless? ? l'adducteur contre le Cameroun, esp?rons qu'il soit l? contre Liverpool. pic.twitter.com/KtlrSqdSOj — Eden (@Im__Eden) November 20, 2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против национальной команды Камеруна.Капитан бразильцев покинул поле 8-й минуте игры. Его заменил Ришарлисон. Характер травмы и сроки восстановления станут известны позже.