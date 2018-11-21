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Неймар получил травму в товарищеском матче

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против национальной команды Камеруна.

Капитан бразильцев покинул поле 8-й минуте игры. Его заменил Ришарлисон. Характер травмы и сроки восстановления станут известны позже.

Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 00:27
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