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Португалия сыграла вничью с Польшей

Сборная Португалии сыграла вничью с Польшей в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций А.

Лига наций УЕФА

6 тур

Португалия – Польша 1:1

Голы: Силва, 34, Милик, 66 (пен.)

Португалия: Бету, Пепе, Канселу, Геррейру (Мариу, 61), Родригеш, Диаш, Данилу, Карвалью, Силва (Брума, 70), Саншеш, Силва

Польша: Щенсны, Сионек, Берешиньски, Кендзёра, Беднарек, Клих (Горальски, 75), Крыховяк, Зелиньски, Франковски, Гросицки, Милик

Предупреждения: Сионек, 11, Беднарек, 28, Диаш, 64

Удаления: Данилу, 63
Теги: Сборная Португалии Сборная Польши
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