Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной Ассоциации Англии (FA).По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед".Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к "горожанам".Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.