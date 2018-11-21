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Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной Ассоциации Англии (FA).

По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед".

Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к "горожанам".

Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,

Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола
Сегодня, 19:48
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