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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной Ассоциации Англии (FA).
По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед".
Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к "горожанам".
Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,
Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
"Газета.ру"
По информации BBC, наставнику сделали замечание из-за критики в адрес судьи Энтони Тэйлора, которую он высказал на пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Юнайтед".
Испанский специалист заявил, что арбитр может принимать неверные решения по ходу встречи из-за предвзятого отношения к "горожанам".
Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение,
Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
"Газета.ру"
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