Александр Головин вернулся в общую группу "Монако"

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе.Футболист готовится к ближайшей игре своего клуба с "Каном", которая состоится 24 ноября.Российский футболист восстановился после травмы, полученной им в гостевой встрече с "Реймсом" в конце октября.В нынешнем сезоне Головин провёл в составе монегасков семь матчей в Лиге 1 (из них пять — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.