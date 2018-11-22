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Александр Головин вернулся в общую группу "Монако"

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе.

Футболист готовится к ближайшей игре своего клуба с "Каном", которая состоится 24 ноября.

Российский футболист восстановился после травмы, полученной им в гостевой встрече с "Реймсом" в конце октября.

В нынешнем сезоне Головин провёл в составе монегасков семь матчей в Лиге 1 (из них пять — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.

"Чемпионат"
Теги: Монако Головин
Сегодня, 12:53
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#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А толку?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи,Александр!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 13:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Пора
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:12)
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Болеет за:
«Терек»
Если его выпустят Монако снова просрёт.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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