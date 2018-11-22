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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рубен Невеш может зимой оказаться в "Ювентусе"
Полузащитник "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубен Невеш может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.
Сделка может состояться зимой, чтобы усилить команду в преддверии матчей плей-офф Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Невеш вышел на поле в 12 матчах и записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.
Сделка может состояться зимой, чтобы усилить команду в преддверии матчей плей-офф Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Невеш вышел на поле в 12 матчах и записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.
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