Рубен Невеш может зимой оказаться в "Ювентусе"

Полузащитник "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Рубен Невеш может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.Сделка может состояться зимой, чтобы усилить команду в преддверии матчей плей-офф Лиги чемпионов.В нынешнем сезоне Невеш вышел на поле в 12 матчах и записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.