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Клубы АПЛ против ужесточения лимита на легионеров

Клубы английской премьер-лиги и шотландской выступают против ужесточения лимита на легионеров, информирует The Independent.

Сообщается, что в АПЛ планируется уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.

Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), объединяющей чемпионшип и английские лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Брексит ослабил их.
Теги: АПЛ
Сегодня, 20:56
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#3  Босх  Россия (Сегодня, 23:35)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Saveger
Не больше 5 россиян в составе - думаю, норм.


Мудила питерская..даже сформулировать не умеешь.Дикарь!
"не больше"...

собака бешеная!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Не больше 5 россиян в составе - думаю, норм. Клубы АПЛ потянут

А с китайцами как быть? Они ж по уровню таланта с нашими сопоставимы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 20:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Не больше 5 россиян в составе - думаю, норм. Клубы АПЛ потянут


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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