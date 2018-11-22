Клубы АПЛ против ужесточения лимита на легионеров

Клубы английской премьер-лиги и шотландской выступают против ужесточения лимита на легионеров, информирует The Independent.Сообщается, что в АПЛ планируется уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), объединяющей чемпионшип и английские лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Брексит ослабил их.