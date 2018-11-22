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Екатеринбург Уфа
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Ромелу Лукаку: думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился мнением о конфликтах в команде.
Многие СМИ писали о том, что у некоторых игроков английского клуба есть конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Основной конфликт, который обсуждался в прессе, был между португальским специалистом и французским полузащитником Полем Погба.
"Я думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками. Хотя, честно говоря, я не слежу за тем, какие у него отношения с другими футболистами. Не думаю, что это должно как-то влиять на меня.
Но если у него и есть с кем-нибудь спор, конфликтная ситуация, то разберись с этим, чувак. Ты здоровый лоб, разберись с этим", — приводит слова Лукаку The Mirror.
"Газета.ру"
Многие СМИ писали о том, что у некоторых игроков английского клуба есть конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Основной конфликт, который обсуждался в прессе, был между португальским специалистом и французским полузащитником Полем Погба.
"Я думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками. Хотя, честно говоря, я не слежу за тем, какие у него отношения с другими футболистами. Не думаю, что это должно как-то влиять на меня.
Но если у него и есть с кем-нибудь спор, конфликтная ситуация, то разберись с этим, чувак. Ты здоровый лоб, разберись с этим", — приводит слова Лукаку The Mirror.
"Газета.ру"
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