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Ромелу Лукаку: думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился мнением о конфликтах в команде.

Многие СМИ писали о том, что у некоторых игроков английского клуба есть конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Основной конфликт, который обсуждался в прессе, был между португальским специалистом и французским полузащитником Полем Погба.

"Я думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками. Хотя, честно говоря, я не слежу за тем, какие у него отношения с другими футболистами. Не думаю, что это должно как-то влиять на меня.

Но если у него и есть с кем-нибудь спор, конфликтная ситуация, то разберись с этим, чувак. Ты здоровый лоб, разберись с этим", — приводит слова Лукаку The Mirror.

"Газета.ру"
Теги: Лукаку Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:03
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:32)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не-е-ет никаких конфликтов! Раз со мной нет, значит, и с другими. Железная логика
"Но если у него и есть с кем-нибудь спор, конфликтная ситуация, то разберись с этим, чувак... "
Так есть или нет?
Поль, хватит вёсла сушить, тебя в "Юве" ждёт Кубок ЛЧ точка. А при этой истеричке ты ничего не добьёшься, только регресс.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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