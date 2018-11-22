Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
19:18
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
15:28
Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
14:28
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Нападающий "Ромы" Дженгиз Юндер попал в сферу интересов "Арсенала", передает calciomercato.
"Канониры" могут приобрести Юндера в зимнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.
В текущем сезоне Юндер провел 14 матчей за "Рому", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
"Канониры" могут приобрести Юндера в зимнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.
В текущем сезоне Юндер провел 14 матчей за "Рому", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.