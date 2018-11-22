Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"

Нападающий "Ромы" Дженгиз Юндер попал в сферу интересов "Арсенала", передает calciomercato."Канониры" могут приобрести Юндера в зимнее трансферное окно. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.В текущем сезоне Юндер провел 14 матчей за "Рому", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.