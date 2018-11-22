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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
19:18
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
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Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
14:28
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами
Серия А проведет кампанию по борьбе с насилием над женщинами. На матчи 13-го тура чемпионата Италии, которые пройдут с 24 по 26 ноября, многие футболисты клубов Серии А выйдут на поле с красными полосками на лицах.
Известно, что к акции с хэштегом #unrossoallaviolenza, что можно перевести как "красная карточка насилию", присоединятся в том числе звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду (любопытно, что португальца обвиняют в изнасиловании) и Пауло Дибала, а также капитан "Наполи" Марек Гамшик.
Sport24
Известно, что к акции с хэштегом #unrossoallaviolenza, что можно перевести как "красная карточка насилию", присоединятся в том числе звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду (любопытно, что португальца обвиняют в изнасиловании) и Пауло Дибала, а также капитан "Наполи" Марек Гамшик.
Giovanni Di Lorenzo, dell'@EmpoliCalcio, e la sua fidanzata Clarissa fanno squadra insieme a Lega Serie A e WeWorld Onlus per dare #unrossoallaviolenza sulle donne#SerieATIM pic.twitter.com/PO4OJcIpOY— Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2018
Sport24
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