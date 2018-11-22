Новости партнеров

Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами

Серия А проведет кампанию по борьбе с насилием над женщинами. На матчи 13-го тура чемпионата Италии, которые пройдут с 24 по 26 ноября, многие футболисты клубов Серии А выйдут на поле с красными полосками на лицах.

Известно, что к акции с хэштегом #unrossoallaviolenza, что можно перевести как "красная карточка насилию", присоединятся в том числе звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду (любопытно, что португальца обвиняют в изнасиловании) и Пауло Дибала, а также капитан "Наполи" Марек Гамшик.



Sport24
Теги: Роналду
Сегодня, 23:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.