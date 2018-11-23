Садио Мане подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что стороны заключили долгосрочное соглашение.Мане стал игроком "Ливерпуля" в 2016 году. В составе "красных" он провел 73 матча, в которых забил 33 мяча.