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"Реал" претендует на Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может стать игроком "Реала", передает The Sun.

21-летний англичанин недоволен отсутствием игровой практики в клубе. Сообщается, что мадридский клуб уже контактировал с представителями футболиста, намереваясь переманить молодого футболиста. Стоимость трансфера может составить 65 миллионов евро.
Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед Реал Трансферы
Сегодня, 02:07
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#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 02:52)
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Болеет за:
«Спартак»
единственный кто в состава манков достоин цены контракта в сто миллионов евро, а не плохба


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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