"Реал" претендует на Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может стать игроком "Реала", передает The Sun.21-летний англичанин недоволен отсутствием игровой практики в клубе. Сообщается, что мадридский клуб уже контактировал с представителями футболиста, намереваясь переманить молодого футболиста. Стоимость трансфера может составить 65 миллионов евро.