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Садио Мане: переход в "Ливерпуль" - лучшее решение в карьере

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал продление контракта с клубом.

"Я очень рад продлению контракта с "Ливерпулем". Для меня это значимое событие. Я рассчитываю помочь клубу выигрывать трофеи. Всегда говорил о том, что не раздумывал дважды перед тем, как дать согласие на переход в "Ливерпуль". Для меня "Ливерпуль" - лучший клуб, и переход сюда - лучшее решение в карьере", - цитирует Мане официальный сайт клуба.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 08:59
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