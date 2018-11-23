Садио Мане: переход в "Ливерпуль" - лучшее решение в карьере

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал продление контракта с клубом."Я очень рад продлению контракта с "Ливерпулем". Для меня это значимое событие. Я рассчитываю помочь клубу выигрывать трофеи. Всегда говорил о том, что не раздумывал дважды перед тем, как дать согласие на переход в "Ливерпуль". Для меня "Ливерпуль" - лучший клуб, и переход сюда - лучшее решение в карьере", - цитирует Мане официальный сайт клуба.