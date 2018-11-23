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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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УЕФА назвал страны, победившие в номинации fair play
Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова получили награду за соблюдение принципов fair play в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.
Финляндия получила приз за первое место в рейтинге fair play, Северная Ирландия - за прогресс в рейтинге, Фареры - за лучших болельщиков. Ассоциации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые должны будут передать любым клубам.
Россия занимает 33-е место в рейтинге fair play сезона-2017/18.
"Спорт-Экспресс"
Финляндия получила приз за первое место в рейтинге fair play, Северная Ирландия - за прогресс в рейтинге, Фареры - за лучших болельщиков. Ассоциации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые должны будут передать любым клубам.
Россия занимает 33-е место в рейтинге fair play сезона-2017/18.
"Спорт-Экспресс"
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