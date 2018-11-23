УЕФА назвал страны, победившие в номинации fair play

Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова получили награду за соблюдение принципов fair play в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.Финляндия получила приз за первое место в рейтинге fair play, Северная Ирландия - за прогресс в рейтинге, Фареры - за лучших болельщиков. Ассоциации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые должны будут передать любым клубам.Россия занимает 33-е место в рейтинге fair play сезона-2017/18.