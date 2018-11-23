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УЕФА назвал страны, победившие в номинации fair play

Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова получили награду за соблюдение принципов fair play в сезоне-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА.

Финляндия получила приз за первое место в рейтинге fair play, Северная Ирландия - за прогресс в рейтинге, Фареры - за лучших болельщиков. Ассоциации этих стран получат по 50 тысяч евро, которые должны будут передать любым клубам.

Россия занимает 33-е место в рейтинге fair play сезона-2017/18.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 09:31
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:57)
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Болеет за:
«Спартак»
blin tak u farerskix ostrovov 50 bolelshikov podi, poetomu oni i polu4ili fair play)))) u nix po statistike ne mozhet bit fanatya)))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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