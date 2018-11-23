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Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч"

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Югославии Предраг Миятович поделился мнением о том, что может претендовать на футбольную награду "Золотой мяч" в 2018 году.

Экс-форвард "сливочных" считает, что этого достоин полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич.

"Единственный претендент на "Золотой мяч" — Лука Модрич. Он признан лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата мира. У него наибольшие шансы", — подчеркнул Миятович.

В текущем сезоне Модрич сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 14:40
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#1  safonas   (Сегодня, 15:10)
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заслуженно, это был лучший сезон в его карьере


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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