Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
11:33
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Вчера, 23:39
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Вчера, 23:29
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (5)
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (5)
Вчера, 22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Вчера, 22:42
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч"
Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Югославии Предраг Миятович поделился мнением о том, что может претендовать на футбольную награду "Золотой мяч" в 2018 году.
Экс-форвард "сливочных" считает, что этого достоин полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич.
"Единственный претендент на "Золотой мяч" — Лука Модрич. Он признан лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата мира. У него наибольшие шансы", — подчеркнул Миятович.
В текущем сезоне Модрич сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
"Газета.ру"
Экс-форвард "сливочных" считает, что этого достоин полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич.
"Единственный претендент на "Золотой мяч" — Лука Модрич. Он признан лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата мира. У него наибольшие шансы", — подчеркнул Миятович.
В текущем сезоне Модрич сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.