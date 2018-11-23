Модрича назвали единственным претендентом на "Золотой мяч"

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Югославии Предраг Миятович поделился мнением о том, что может претендовать на футбольную награду "Золотой мяч" в 2018 году.Экс-форвард "сливочных" считает, что этого достоин полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич."Единственный претендент на "Золотой мяч" — Лука Модрич. Он признан лучшим игроком Лиги чемпионов и чемпионата мира. У него наибольшие шансы", — подчеркнул Миятович.В текущем сезоне Модрич сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.